Aurélie CHERRIER

Psychologue Clinicienne et Psychothérapeute



Forte de mes connaissances en matière de psychologie clinique et de psychopathologie, de ma formation aux diverses techniques d'entretiens et de médiations thérapeutiques ; ainsi que de mes différentes expériences professionnelles effectuées tout au long de mon cursus universitaire au sein de diverses institutions accueillants plusieurs types de patients (enfants, adolescents, adultes), c'est dans une perspective dynamique et sereine que je suis actuellement à la recherche d'un poste de psychologue clinicienne et de psychothérapeute.





Mes compétences :

Psychologie

Apporter une aide, écouter, soutenir

Pratique de tests projectifs

Accueillir différents types de publics

Travail en équipe

Gérer un entretien et un suivi individuel