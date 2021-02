Aurélie CHRETIEN

Madame, Monsieur,



Je suis originaire de Basse-Normandie et cela fait 3 ans que je vis à Toulouse.

J'ai 36 ans et ancienne ambulancière Diplômé d'Etat et bénévole secouriste à la croix-rouge française pendant 11 ans.



Je suis bénévole à l'association Un maillot pour la vie, qui organise des goûters à travers la France auprès d'enfants malades ou hospitalisés.

Lors de ces goûters nous faisons appel à des sportifs pour faire des jeux avec les enfants et partager un moment convivial.

A l'issue des jeux nous leurs offrons des poches goûters avec des sucreries et autres jouets et bien sûr une carte ou les enfants peuvent écrire leur rêve que nous tâchons de réaliser dans l'année.



J'ai dans mon parcours professionnel était en contact avec plusieurs publics de tous âges avec divers pathologies comme, mon dernier poste à la clinique de l'Union à Saint Jean, au service d'Oncologie pour un remplacement auprès d'un public ayant divers cancers.



Disponible pour vous aidez dans votre cabinet ou au sein de votre clinique ou hôpital je connais le secret professionnel et médical, les différents logiciels (GEMINI, Hellodoc, excell...), je maitrise l'outil informatique et le standard téléphonique, les différents termes médicaux etc.



En espérant avoir un entretien au sein de votre entreprise.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Taxis

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel