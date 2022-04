Aurélie CLABAUX

Déjà 5 générations... de charpente, ossature bois, menuiserie, agencement et conception



Au cours des décennies, l’entreprise artisanale de charronnage et de sciage de grumes s’est spécialisée dans la charpente, l’ossature bois, la menuiserie traditionnelle, les décors bois et l’agencement. Elle peut intervenir aussi bien dans l’agencement et la réalisation de projets d’architectes extérieurs, que dans la création de projets originaux, au plus près du désir de ses clients, par son équipe d’architecte d’intérieur et décorateur.



Son héritage familial lui a permis d’élargir ses champs d’application dans le domaine du bois. Alliance réussie des savoir-faire artisanaux et de la performance technologique.

« Avec une certaine nostalgie, nous avons laissé aux fonds des tiroirs rabots et marteaux pour une activité pérenne, compétitive et innovante. »



Forte d’une équipe motivée et dynamique, la cinquième génération s’appuiera sur les compétences, le savoir-faire et la tradition familiales pour mener dans leur intégralité tous vos projets

particuliers ou professionnels.





Mes compétences :

Bois

Conception

Menuiserie

Menuiserie agencement

Ossature bois