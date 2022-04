Aurelie CLERGUE

Diplomée en Master "Droit Immobilier, Urbanisme et Construction", je suis juriste au sein de l'ADIL 47 depuis presque 10 ans où je délivre des conseils jurdiques, financiers et fiscaux dans le domaine du logement de manière neutre et gratuite au public ou partenaires. Je souhaite désormais évoluer vers un poste de responsabilité.

J'affectionne particulièrement le domaine de la gestion locative et ma fonction actuelle m'a permise d'acquérir de solides compétences en droit immobilier, notamment s'agissant des différentes législations qui régissent les baux d'habitation.

Par ailleurs, dans le cadre de notre mission de prévention des expulsions en lien avec les commissions de coordination de prévention des expulsions j’ai pu acquérir des bases solides en matière de contentieux locatifs.



Mes compétences :

Droit

Droit immobilier

Immobilier

juriste