Aurélie COGNAULT

Grâce à mes études et à mon parcours professionnel en analyse médicale, je me suis épanouie dans la formation et le service client !



Sysmex m'a permis d'exercer dans mon domaine d'étude, mais ce métier demande beaucoup de mobilité et j'aspire maintenant à plus de stabilité géographique.



Je souhaite donc mépanouir dans au moins un de mes trois domaines de compétences : la Formation Adulte, le Service client et la Rédaction documentaire dans la région de Clermont-Ferrand.



Je suis motivée pour toute formation qui me permettra de rebondir professionnellement.



Mes compétences :

Conseil scientifique

Service client

Formation

Assistance technique

Rédaction