J'ai suivi un cursus universitaire à clermont ferrand (UBP)et après avoir obtenu une licence en biologie, je viens d'obtenir un diplôme de Master Biologie et environnement spécialité microbiologie. Je suis actuellement à la recherche d'un poste de microbiologiste et plus particulièrement dans le domaine environnemental.



Mes compétences :

Biotechnologie

Environnement

Microbiologie