Aurelie COMMARTEAU

Durant mon parcours professionnel , j’ai pu acquérir diverses compétences administratives et relationnelles.

Je souhaite aujourd’hui occuper un poste d’Assistante en Ressources Humaines dans lequel je pourrais évoluer et mettre à profit ma polyvalence, mon aptitude à la communication et ma capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Relations clients

Commercial

Tenue de caisse

Entretien de la dynamique d’équipe

Administration du personnel

Elaboration de tableaux de bord RH

Rédiger un profil de poste

Conduire un entretien

Mettre en œuvre les processus de Recrutement

Sage Accounting Software