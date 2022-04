Aurélie CONDÉ

Je suis à la recherche d'un poste en CDI, dans la branche qualité en agro alimentaire ou laboratoire.

A travers mes études ainsi que mes expériences professionnelles, j'ai pu me former à la démarche et aux outils du Lean management.

J'ai réalisé plusieurs projets Lean, animés des groupes de travail, former des agents...

Ce domaine m'intéresse et j'aimerais continuer à apprendre pour acquérir de l'expérience et découvrir de nouvelles problématiques.



Mes compétences :

Normes Qualité

Audit qualité

Agroalimentaire

Contrôle qualité

DMAIC

Hoshin

Six Sigma Green Belt

Kaizen

Value Stream Mapping

Lean Six Sigma

Lean management

Amélioration continue

Microsoft Excel, PowerPoint, Word

Démarche qualité (outils)

Démarche ishikawa, 5S, 5 pourquoi...