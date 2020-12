Aurelie CORBINEAU

Le lien entre maçon et maire? Construire.

Construire une maison, Construire un territoire, Construire ensemble.

Mes premières expériences professionnelles se sont faites une truelle à la main, autour des créations murales, et par la suite, ont tourné autour de la notion d'urbanisme, d'espace, d'aménagement, de transports, jusqu'à la gestion et la planification de la ville à travers mon mandat de Maire.



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

Communication et graphisme

Animation de formations

Management de la mobilité

Réseaux sociaux

Développement d'un réseau de transports

Animation de site internet

Ingénierie et gestion de projet

Développement durable

Accompagnement au changement