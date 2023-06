Aurélie DALAUDIÈRE

De formation ingénieur en informatique, j'ai 37 ans et 14 ans d'expériences professionnelles (hors stages) dans divers secteurs dont l'automobile, le service public, l'immobilier et la recherche.



Ces activités diverses mont permises de dacquérir de lexpérience dans les nouvelles technologies, dans la conception de logiciels, la gestion de projet et le management.



En plus de mes compétences linguistiques (Anglais, Espagnol, Allemand) et informatiques, je possède aussi quelques bases de gestion, de droit des sociétés, de droit de l'informatique et de droit de la propriété industrielle et intellectuelle. J'ai en outre appris l'italien et suivi des cours de gestion des ressources humaines afin de valider le mineur Management de l'entreprise.



Mon parcours professionnel m'a amené à me familiariser particulièrement avec l'environnement URSSAF et la gestion Administrative des dossiers en URSSAF.



Sérieuse, rigoureuse, calme, organisée, possédant un grand sens de l'écoute et de la communication (dans tous les sens du terme, à l'écrit comme à l'oral), autonome mais à l'aise au sein d'une équipe, adaptative, force de proposition telles sont les qualités dont me créditent mes différents employeurs et collègues, même si je peux me montrer parfois trop perfectionniste.



Installée sur Marseille depuis sept ans, je suis actuellement Responsable de tests logiciel au CIPAM. Ce poste me permet d'aborder toute la partie pilotage et management d'une équipe. J'ai aussi beaucoup appris sur les tests et la manière de gérer ceux-ci.

Auparavant, J'ai également assuré le poste de Gestionnaire de projet; travail aux multiples facettes qui m'a permis d'assurer la gestion de projet informatique sous tous ses angles (planification, rédaction de SF, ST, gestion de ressources humaines et matériels...) et de développer mes capacités de management.



Je profite de mes loisirs pour faire du sport, de la peinture et de la musique, mais j'aime aussi explorer un peu mon nouvel environnement, par des promenades dans les calanques par exemple.



Mes compétences :

Psnext

Gestion de projets

XML/XSLT

JAVA

Struts2

Powerpoint

Gantt

Word

C#

Hibernate

Access

C++

Excel

Postgresql

SQL

Visual Basic for Application

XSLFO

Spring

Plsql

Php/mysql

Axure

Oracle

J2EE

Enterprise Architect

Pluxml

Joomla

ALM

Test management

Pilotage d'activité

Test fonctionnel