Aurélie DELALLÉE

Après plusieurs expériences enrichissantes en conception et gestion d’une maquette BIM, je cherche à approfondir mes connaissances dans ce domaine en agence d’architecture.

Etudiant l’impact du BIM sur la production et la culture architecturale, je pense que ce processus doit être considéré avec sérieux mais sans jamais supplanter le travail de l’architecte.

Pensant que notre métier est avant tout pluridisciplinaire et en perpétuelle évolution, je souhaite acquérir toujours plus d’expérience et travaille avec dynamisme et rigueur sur les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Revit

Artlantis

BIM