Après plusieurs années dans le domaine des Affaires Réglementaires/Qualité, (cosmétiques et aérosols) je me dirige vers un autre monde qui sera la retraite. Un parcours très enrichissant et bien différent de ce que j'ai toujours pu faire à aujourd'hui mais qui reste une façon d'être avant tout. Mon sens relationnel, mon professionnalisme, et la rigueur me permettront d'avancer encore plus loin.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Gestion administrative

Laboratoire d'analyse

CLP