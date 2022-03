Aurélie GARRIGA

Après une "pause professionnelle", j'ai décidé en 2010 de reprendre en main ma carrière et c'est en associant mes compétences professionnelles passées et mes aspirations actuelles, que le métier de webmaster est apparu comme une évidence.

Créer, conseiller, optimiser, animer, un webmaster est un communicant du web. Capable d'intervenir à toutes les étapes de la vie d'un site internet, il est force de proposition et sait mettre en œuvre les stratégies de communication web 2.0 nécessaires.

Après 9 mois de formation continue dont 4 en stage au sein du pôle web de l'agence de communication Arche conseil à Toulouse je suis sortie diplômée Webmaster, titre reconnu par lÉtat (bac+2) : une reconversion professionnelle très positive !

Forte de 10 années d'expérience, pour confirmer et valider mon expérience, j'ai repris le chemin de l'école pour la formation diplômante de chef de projet digital, spécialité communication que j'ai obtenu en 2020 avec la mention bien.



Mes compétences :

Suite Adobe

CMS - Wordpress, Drupal

Html / CSS

Création de supports print et web

Communication

Référencement, SEO

Webmarketing

Conduite de projets

Rédaction pour le web