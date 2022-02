Aurélie GRÈVERIE

Ayant toujours eu une passion pour les chiffres, j'ai obtenu en juin 2003 un BAC STT spécialité comptabilité et gestion puis j'ai poursuivi par un DUT GEA en option PMO que j'ai obtenu en juin 2005. J'ai eu la chance de pouvoir effectuer mon stage de fin d'études au sein de la société ETI. J'y ai découvert le métier de comptable de PME. Après dix années dans cette société et suite à un licenciement économique, j'ai sauté sur l'occasion de découvrir un autre domaine. Le Crédit Agricole Normandie Seine m'ont offert la possibilité de découvrir le secteur bancaire par le biais d'un CDD.

Organisée, polyvalente et ayant un fort potentiel d'adaptation, je serai rapidement opérationnelle pour tous postes de comptable, d'assistante administrative ou de chargée clientèle.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Sens de la confidentialité

Rigueur

Organisation

Aisance logiciel SAPAIG (AS400)