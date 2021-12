Aurélie GUILLEMOT (AURÉLIE GUILLEMOT)

Bonjour,



Je postule à votre annonce car je pense correspondre au profil que vous recherchez.



Je suis chauffeur SPL depuis 2014 après lobtention dun Baccalauréat Professionnel Conducteur routier de marchandise et je souhaite me reconvertir dans la formation pour découvrir quelques choses de nouveau en devenant formatrices pour adultes.



Je pense avoir les aptitudes nécessaires pour transmettre ma passion, mon savoir-faire et mon expérience efficacement aux futurs chauffeur Poids-lourd.



Etant pédagogue, motivée et ayant le sens du travail en équipe je pense correspondre au profil de votre recherche, de plus la route pour me joindre à vous nest pas un problème pour moi.



Je suis disponible dès mi-janvier et je me tiens à disposition pour un éventuel entretien.



Je vous prie dagréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées



Cordialement Aurélie GUILLEMOT