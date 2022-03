Aurélie LAVIER

Après une formation d'Ingénieur Généraliste de l'Ecole Centrale de Marseille, j'ai réalisé un Master en imagerie et instrumentation biomédicale à l'Ecole Polytechnique de Montréal.



J'ai débuté ma carrière professionnelle par de la prestation informatique en rentrant chez NSIS en novembre 2008, dans la cadre d'une pré-embauche en interne par les MMA. Celle-ci fut effective en janvier 2010.



Après des débuts en tant qu'acteur de validation du site internet mma.fr puis du portail agent, j'évolue comme pilote des validations sur des projets plus importants et plus transverses.



En 2011, je deviens chargée de projet en rejoignant l'unité Projet et Etudes IARD où je développe mes compétences en conduite de projets.

Les activités liées à mon rôle sont diverses :

- Gestion de projet : Analyse du besoin, Estimations, Planification, Identification des risques, Suivi de l'avancement des phases dans le respect des objectifs de qualité, coûts et délais, Reporting, ...

- Management : Coordination des équipes contributrices à un projet, Animation de comités projet et de points d’avancement, ...

- Pilotage de la qualité : Définition de stratégie de validation, Suivi des Indicateurs, Gestion des anomalies, ...



Depuis septembre 2013, j'ai quitté les MMA pour suivre mon compagnon qui a saisi une opportunité professionnelle sur Grenoble.

C'est l'occasion de réorienter ma carrière vers le milieu industriel qui m'attire particulièrement, tout en restant forte de mon expérience en gestion de projets.



Mes compétences :

Pilotage de la qualité

Gestion de projet

Management d'équipe

Génie biomédical