Aurelie LUCINI

Diplômée en septembre 2008 d'un Master 2 Economie et Gestion des Ressources Humaines, les différents postes occupés m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes:

- Administration du personnel,

- Formation professionnelle,

- Recrutement,

- Gestion de la paie,

- Veille juridique et sociale,

- Gestion des relations avec les partenaires sociaux





Mon profil: autonome, organisée, réactive, esprit d'initiative, créative, sens du travail en équipe et capacité d'adaptation...



Mes compétences :

Absentéisme

Administration

Administration du personnel

Assistante rh

Coaching

Communication

Communication interne

Formation

Formation professionnelle

Master Ressources Humaines

Paie

Psychologie

Recrutement

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Conseil