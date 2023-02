Aurélie MAIGNIER

Actuellement en reconversion dans les Alpes de Haute - Provence, jai occupé notamment le poste de Chargée de communication interne et institutionnelle au sein de la société Aéroport Toulouse-Blagnac de 2008 à 2021. Cela ma permis dobtenir, notamment grâce à plus de 10 années d'expérience passées au sein de cette entreprise et à de l'auto-formation, un Master 2 Stratégie et marketing, spécialité Management et stratégie de la communication par la VAE, en avril 2018, à l'IAE de Poitiers.



Stratégies et plans de communication interne ou RSE, organisation d'événements, rédaction et suivi de publications, accompagnement des services de l'entreprise dans leurs communications internes, communication responsable, mise en place et études des indicateurs de performance dans les différents domaines de communication alloués, relations presse, administration et évolution du site intranet ou encore réalisation et montage de vidéos sont autant d'activités qui animent mon quotidien professionnel dans un secteur en mouvement perpétuel.



Mes compétences :

Communication éditoriale

Relations Presse

Partenariats

Aide à la décision

Relationnel

Stratégie de communication

Gestion de projet

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Communication online

Communication institutionnelle

Communication interne