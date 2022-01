Aurelie MATHEVON

A ce jour, mes fonctions de Global Product Line Manager m’amène à être le garant de par la conception, la mise en place et le suivi, de la stratégie marketing de la ligne de produit dont j’ai la charge. Mes objectifs sont liés à la rentabilité de mes gammes, les ventes associées, ma capacité de coordination des projets transverses internes et externes.



Pour cela, mes actions rapidement résumées sont

· Un suivi du cycle de vie des produits – un rôle de chef de projet pour la fin de vie, le lancement de nouveaux produits comme une mise à jour des gammes – avec une équipe transversale achat/ R&D/ Qualité/ Opération/ Finance sur plusieurs sites de fabrication – Je suis garante de la rentabilité du projet (IRR/ NPV/ Pay Back)



· Une analyse marché monde – particulièrement pour le Moyen- Orient / Singapour et la région Thaïlandaise/Europe – la Chine et les Etats- Unis étant approchés par projet principalement



· Une veille concurrentielle détaillée (positionnement/ force de vente/ capacité de production/ positionnement des sites/ approches marketing/ analyse des gammes)



· Un Pricing adapté à chaque pays – structure de prix selon les canaux de distribution, les pays, les gammes produits, la vente day to day ou projet



· Un plan marketing – déployé par région avec des relais locaux/ filiales



· Coordonner le positionnement de notre offre dans le monde – notamment en anticipant les tendances du marché, les besoins de service des clients directs ou finaux.



· Responsable de la formation des équipes commerciaux et des outils marketing/communication. Pour cela, je suis responsable en « dot line » d’un responsable marketing communication et manage directement un expert technique pour me seconder quant aux besoins de nos relais locaux sur des demandes techniques. J’ai également fait évoluer cette personne vers un rôle à 50% de chef produit pour la France – permettant ainsi un support local français dédié au marché – comme nous l’avons pour les autres pays.



Mes compétences :

Action commerciale

Vente B2B

Planning stratégique

Business planning

Pricing

Marketing stratégique

Gestion de projet