Aurélie NICOLAU (AURÉLIE NICOLAU)

Femme de terrain, j'ai toujours eu à coeur de m'investir pleinement dans mon rôle managérial car je suis convaincue que dune relation basée sur la confiance émane l'épanouissement au travail, la motivation et le dépassement de soi des Hommes, facteurs clé de la réussite dune entreprise.



Cela a toujours été pour moi une grande source de motivation d'évoluer depuis 17 ans à la direction de centres de profit au sein d'un environnement complexe et changeant. Au travers de mes différentes fonctions, j'ai piloté des périmètres d'exploitations variés et développé et fidélisé un portefeuille de clients dans les principaux marchés de la restauration collective : Enseignement privé, santé, collectivités territoriales, crèche et pénitencier.



Offrir à des institutions, quelles quelles soient, une prestation de service de qualité, adaptée à leurs attentes, répondant à leurs contraintes tout en limitant l'impact environnemental et en garantissant des conditions d'exploitation optimales basées sur le respect de la règlementation, la dynamique des équipes, la démarche d'amélioration continue est fondamentale pour moi afin de faire évoluer une simple prestation de service en réel partenariat gagnant/gagnant et de fait créer pour chacun valeur et croissance.



Dotée d'un excellent sens relationnel, avec un goût prononcé pour la stratégie, la gestion économique et la gestion de projet, ma motivation professionnelle principale est de poursuivre le pilotage de business unit dans l'univers des services avec un attrait pour l'alimentation saine et les produits et services écologiques et durables.