Aurélie OZEEL (SZELAG)

Pendant toute la phase de traitement des données, je suis capable de garder la tête froide, et garder en tête l'objectif. Ce qui me permet de tourner les problématiques métiers, dans tous les sens pour mieux en appréhender ses fondement, et ainsi apporter une réponse client adapter qui va au delà des chiffres.



Ce qu'il faut savoir sur moi c'est que je suis orienté solution, et que j'aime être performante. J'ai des objectifs élevés. De plus, je suis une personne qui apprécie les outils techniques et apprendre de nouvelles façon de faire les choses, ce qui fait de moi une personne adaptable.



Je suis capable d'autodiscipline et de détermination. Lorsque j'ai commencé la formation en ligne d'OpenClassroom's, j'ai mis en place un planning, et j'ai été capable de le respecter même lorsque mon emploi du temps c'est compliqué avec un emploi à plein temps. En partie aussi grâce à la résilience. Je n'ai pas perdu de temps à me lamenter sur mon sort, j'ai trouvé des solutions les unes après les autres. Et j'ai réussi à y parvenir.



Mes diverses expériences professionnelles m'ont toutes apportés quelque chose, je m'intéresse sincèrement à tout ce que j'entreprend, car il est très important pour moi d'apporter un travail qualitatif. De ce fait, je me lie rapidement à mon entourage professionnel. J'essaye toujours de comprendre le fonctionnement global des choses.



Ma vision de l'entreprise est un cercle vertueux où s'effectue un échange, de compétences d'abord, d'efficacité mais aussi de bienveillance. C'est pourquoi je pense vraiment être un atout pour une entreprise.