Aurélie PANTESCO

Recherche un poste de RRH - DRH (cdi, cdd, transition)



De 2013 à 2020 : Gestion de dossiers juridiques, sociaux et immobilier: TP, TGI, Prud'hommes, TI

De 2018 à 2020 : Cours de Management RH Sorbonne en qualité d'auditeur libre

De 2018 à 2019 : Membre de l'Andrh Paris 8ème et de l'IAE de Paris

Novembre 2015: Création de mon site https://aureliepantescohrtopics.wordpress.com



De 2014 à 2015 : Managers en Mission, recherche de postes pour les fonctions DG, DAF, DSI, DRH



2014: Contribution à une association d'emploi pour les seniors



Anglais courant, Permis B et mer côtier