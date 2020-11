Après 4 ans d'expérience dans l'administration générale des entreprises et bientôt 4 ans dans le domaine aéroportuaire, je certifie d'une expérience clientèle internationale. Cela me permet d'être polyvalente et pouvoir acquérir de nouvelles expériences dans de nouveaux domaines. Je suis une personne qui est toujours prête à relever de nouveaux défis.