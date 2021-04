Aurelie ROSANT

Mon métier : Vous faire gagner du temps et de l'argent en vous déchargeant de vos obligations administratives



Je me présente : Aurélie Rosant, 42 ans.

J'ai un parcours professionnel de 21 ans dans le domaine de la gestion administrative et comptable.

Détentrice d'un BTS Comptabilité-Gestion, j'ai commencé ma carrière en tant que comptable puis assistante de gestion dans diverses sociétés.

Au bout de 6 ans, j'ai rejoint l'entreprise familiale de transports routiers en exerçant la fonction de gérante.

Pendant une dizaine d'années, j'ai développé cette entreprise que j'ai ensuite cédé à mon frère pour venir m'installer dans le Sud de la France.

Jai poursuivi mon parcours professionnel en m'investissant durant 3 ans dans un poste de contrôleur de gestion au sein d'un grand groupe international.

Après ces expériences très enrichissantes, j'ai décidé de m'engager dans ce que je crois et qui a du sens pour moi : Aider les chefs d'entreprises dans la gestion de leurs activités en créant mon entreprise de prestations de services.

Je souhaite faire bénéficier mes multiples compétences aux professionnels mais surtout j'ai le désir de satisfaire les attentes de mes clients.

« Plus qu'un prestataire, je serai un véritable partenaire »



Aurélie Rosant, prestataire administratif et comptable

Créatrice d'APG Provence Support aux Entreprises

www.apg13-gestion.fr



Mes compétences :

Quadratus

ADP Human Resources

Business Objects

Ciel Compta

Ciel Paye

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP

SAP Netweaver > SAP BW

Formation

Rigueur

Organisation

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Proactivité

Anticipation

Entrepreneuriat

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Veille sociale

Déclarations sociales et fiscales

Veille réglementaire

Optimisation de votre trésorerie

Facturation et recouvrement des taxis conventionnés CPAM

Etablissement des fiches de paie

Assistance juridique

Gestion financière et comptable

Sous-traitance

Contrats de travail

Pilotage d'entreprise

Accompagnement des chefs d'entreprise