Aurélie SAINT-LOUIS-AUGUSTIN

Agir sur et pour la ville, participer au développement des territoires, tels sont mes objectifs professionnels.

Après 5 ans d’études en urbanisme et aménagement du territoire, mon expérience professionnelle m’a mené à aborder des projets de natures diverses : projets culturels et touristiques, aménagement urbain et littoral.



Le montage et le pilotage de projets d'aménagement urbain me passionnent, expliquant mon choix de formation en master "Opérateurs et Managers Urbains" de l'Institut Français d'Urbanisme.

Le stage de fin d'études que j'ai effectué au Grand Paris Aménagement, au côté de deux chefs de projet fut de ce point de vue très enrichissant.

Mon mémoire de fin d’études, lié à cette dernière expérience, met en lumière l’innovation dans la gestion de projet à l’heure d’un urbanisme partenarial et négocié.



Mes compétences :

Urbanisme

Géographie

Illustrator

Microsoft office

Diagnostique territorial

Audit

mon expérience

Reconnaissance

Microsoft Project

ArcGIS

Adobe Indesign