Aurélie TERMON

Je suis diplômée d'un master recherche en Biologie-Santé, spécialité Nutrition Humaine et Santé, obtenu à l'Université de Bordeaux.

Je suis passionnée de biologie et de R&D, et le domaine de la nutrition est au centre de mes attentions.



En effet, ayant pour projet professionnel de travailler dans le domaine de la nutrition, et en particulier, dans la mise au point, l’analyse et l’innovation de nouveaux produits alimentaires afin d’améliorer la santé, mes expériences en laboratoires m’ont permises d’être à la fois aussi à l’aise en paillasse lors de manipulations, qu’à la réflexion scientifique au bureau dans ce milieu qui m’épanouit.

Ces expériences professionnelles m’ont permis de mettre en avant mes connaissances sur le métabolisme, en biochimie ou encore en biologie cellulaire, et elles sont d’ailleurs pour moi des facteurs importants pour travailler dans ce secteur d’activités.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, les pathologies métaboliques reliées aux divers déséquilibres nutritionnels sont un véritable problème de Santé Publique, et c’est dans l’optique de leur prévention que je souhaiterai travailler, aussi bien au sein de laboratoires de recherche de groupes pharmaceutiques que d’industries agroalimentaires.

Mon aisance relationnelle m'a également permis de partager avec d’autres collaborateurs les problématiques et les résultats obtenus via des rapports détaillés ou des présentations orales.



La Nutrition étant un point qui nous réunit tous, travailler dans cette branche et acquérir de l’expérience de ce domaine est pour moi un projet d’avenir.





Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Ponctualité

Rigueur