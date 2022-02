Aurélien BREAU

Je pratique la photographie depuis 18 années.



Les appareils photographiques sur lesquels j'ai pu travaillé ou je travaille sont de type reflex, télémétrique, moyen format et compact.



La principale activité photographique concerne le milieu de la presse ( événements sportifs, culturels et vie locale).



La seconde activité photographique concerne plus le milieu environnemental.

Les traitements des photos sont effectués sur PC, MAC, tablette et smartphone avec les logiciels Photoshop, Photoscape X, XnViewMP et FileZilla.



Voici un aperçu de mon travail photographique:



https://www.instagram.com/aurelienbreau/