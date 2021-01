Aurelien CHASSOULIER

Porte parole de l'entreprise harmony studio (salle de fitness) auprès des professionnels, je commercialise et délivre la formation prévention du stress et du dos en entreprise.



Cette méthode gymnique personnalisée a été élaborée par Bernard Lemée, maître dEPS et kinésithérapeute. Elle sadresse à toutes les personnes souhaitant en finir avec le mal de dos et le stress quil engendre, ainsi quaux personnes désireuses dacquérir un développement physique harmonieux. Elle peut également venir compléter une pratique sportive régulière



Mon objectif est de prendre contact avec les chefs d'entreprises, évaluer les besoins de leurs salariés et proposer cette formation aux collaborateurs qui le souhaitent.



Je me déplace avec mon matériel en entreprise. Je travaille avec des groupes de 12 personnes au maximum.



Mes compétences :

autonome

Compétiteur

dynamique

Esprit d'équipe

Organisé