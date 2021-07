Aurélien DANG

Plus de 10 ans sur des projets orga & SI en tant que Consultant comme en opérationnel, dont la moitié sur des missions bilingues FR/EN.

Expérimenté sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage (recueil de besoins, rédaction de spécifications, organisation de campagne de tests fonctionnels, relation informatique-métiers, ...) et à maîtrise d'oeuvre (méthodologie projet et assurance qualité, planification et pilotage de déploiements, coordination multi-projets, ...)

Connaissance d'une demi-douzaine de modèles d'organisation d'une DSI et de leurs mises en oeuvre.

Formé sur CMMI, PMI, COBIT (AFAI).

Certifié ITIL V2 et Lean Six Sigma Green Belt.



Domaines fonctionnels : Logistique/Transport/Supply Chain Management, Gestion de la Relation Client, Achats, Facturation.



Mes compétences :

Systèmes d'Information

MOA

Chef de Projets

Organisation

Informatique

Chef de Projet

Management de Projets

Management de Projet

Maîtrise d'Ouvrage

SI