Aurélien FLEUREAU

Après une première vie professionnelle accomplie en tant que comptable, je me suis reconverti en tant que vidéaste durant lannée 2015.

Spécialisé dans la vidéo, mais aussi plus largement dans la communication je vous propose un large éventail doutils média, pour la communication et la promotion de vos futurs projets.



Mes compétences dans le domaine vidéo vont de la rédaction dun brief/scénario, en passant par le tournage, le montage, jusquà lincrustation deffets vidéo, puis la mise en ligne et enfin le référencement dune vidéo.

Vidéos linéaires ou interactives, photos, réalisation de sites web, créations graphiques, autant d'outils présents pour répondre à vos besoins.