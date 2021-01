Aurelien FOUCHER

J'ai choisi la filière électrotechnique pour l'évolution des matériaux et des systèmes qui permettent le développement des connaissances.



Ma personnalité:

-Je suis dynamique, autonome et rigoureux.

-j'ai le sens des responsabilités.

-J'apporte de l'importance au relationnel.

-J'ai une bonne capacité d'adaptation.



Mon activité:

-Connaissance des systèmes électriques, hydraulique et automatisme.

-Etude du cahier des charges.

-Réalisation de schémas par DAO, CAO (Autocad, Elec'view, notion SeeElec et notion SolidWork).

-Réalisation des nomenclatures de fabrication et d'expédition.

-Création de dossier de fabrication (procédures de montage, nomenclature, plans).

-Suivi de dossier avec l'atelier et chantier.



Mes compétences :

SAP

SeeElect

AutoCAD

Electrotechnique

Automatisme

logicel de dessin