Consultant dans le pôle Marketing Automation au sein de Velvet Consulting, j'interviens dans la mise en place d'outils de gestion campagne marketing.



Diplômé de l'EPITA et possédant une une solide expertise autour de la solution Adobe Campaign, je suis passionné par le domaine du marketing digital, et par la mise en place d'outils innovants pour les entreprises.



Mes compétences :

Web

CRM

Consultant

Salesforce

Neolane

Réseaux

Marketing

Programmation

SQL