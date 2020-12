Maintenance informatique, systèmes et réseaux, rôles et fonctionnalités Windows Server, virtualisation, clustering, connaissances à jour (Windows 7 et 8, Windows Server 2008 R2 et 2012, SQL Server 2008 R2 et 2012).



Mes compétences :

Installer et utiliser SQL Server et Oracle

Environnements Windows, Windows Server et Linux

Gérer un parc informatique avec réseau et domaine

Installer et maintenir des ordinateurs

Installer des applications Client/Serveur