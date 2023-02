Aurélien MAIRE

Après mon diplôme de Master 2 Droit du multimédia et de l'informatique de l'Université Panthéon-Assas et après avoir travaillé dans une agence dédiée à la gestion de l'e-Réputation, jai pris part à une société de conseils pour laccompagnement de projets et la communication sur internet de PME. Pour compléter ma formation juridique, jai obtenu le Certificat dAptitude à la Profession dAvocat, ce qui ma permis de travailler au sein dun cabinet davocat orienté sur la protection des données personnelles, mais également de perfectionner mes connaissances en matière de communication via la création dun site web davocat et la réflexion marketing qui laccompagne.



Aujourdhui, devenu consultant en qualification logicielle, jaccompagne et conseille en matière informatique, recette, conduite du changement ou encore en AMOA.



Certification ISTQB niveau fondation

Certificat informatique et internet

Maitrise de lenvironnement Mac OS X

Administrateur du forum des étudiants en droit de Paris 12

Co-fondateur du blog du Master 2 DMI

Organisation des conférences du Master 2 Droit du multimédia et de l'informatique

Prix de l'innovation ADIJ Christian Hazard 2011



Mes compétences :

AMOA

Conseil IT

Recette fonctionnelle

Kanban

Agile Scrum

Proxy PO

Pilotage de recette

Management

Certification ISTQB