Aurélien MEUNIER

Tout d'abord technicien géologue à FONDASOL, reprise d'un master GAIA à l'Université de Savoie, j'ai exercé de 2010 à février 2017, un poste d'Ingénieur Géotechnicien dans le bureau FONDACONSEIL.

Depuis Février 2017, j'ai rejoint les équipes du bureau KAENA.



Grâce à une volonté d'accompagnement du client depuis la phase de conception du projet jusqu'en fin de réalisation, cette entreprise me permet de disposer de fortes compétences techniques, commerciales et relationnelles. Mes différents lieux de travail, en région Lyonnaise puis dans les Alpes m'ont permis d'acquérir une bonne approche de plusieurs "milieux géotechniques" (urbain et montagnard en particulier).



Mes compétences :

TALREN 4

Autocad 2d et 3d

GéologieDeL'Ingénieur

RIDO

Suivi de travaux

Modflow

Essais in situ

Hydrogéologie

Suivi d'exécution des travaux

Relation client

Risques naturels

BTP

Ingénierie

Géologie

Géotechnique

Technicien