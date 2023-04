Aurélien MORAND

Passionné par le commerce et la grande distribution alimentaire en particulier, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste qui me permettra de promouvoir des marques fortes et ainsi développer les parts de marché de ces dernières tout en accompagnant les GMS dans la mise en place de stratégies efficaces (DN, merchandising...)



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Management

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Microsoft Word

Microsoft Excel