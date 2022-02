Aurélien PECHENET

J'ai intégré l'équipe de THE RECRUITER afin de développer et de mettre en place leur stratégie marketing.



Diplômé d'un Master Marketing et Ingénierie d'affaires en alternance à l'ICN Business School de Nancy.

Auparavant en Bachelor Sup' Est à l'ICN Business School, jai effectué mon 1er semestre de 3ème année à luniversité de Moncton au Canada.



J'ai choisi l'humanitaire en tant que Vice-Président à ICN Dakar pour mon projet associatif.

Mission : Refaire une salle de classe dans une école primaire à Gandiol, au Sénégal.