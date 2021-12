Aurelien PIERRET

Aujourd'hui,

Spécialisé dans le domaine de la construction durable aux Art et Métiers, je dirige des chantiers de construction en bois. Nous utilisons un maximum de matériaux biosourcés et nous centrons notre travail de conception sur l'optimisation du système de construction. En phase chantier, nous pouvons nous concentrer sur la qualité de l’exécution pour assurer la satisfaction client.



Auparavant,

J'ai collaboré 2 ans chez un petit distributeur de matériaux innovants de construction, en accompagnant les équipes de conception dans le montage de projets avec ces procédés (recherche de solutions techniques, acoustiques, thermiques et financières sur des projets de tailles variées).

J'y ai aussi développé des outils informatiques permettant la réalisation de métrés spécifiques aux produits, l'optimisation logistique et l'analyse de marges.

Enfin, j'ai en charge la mise à jour des documents réglementaires (Avis Techniques) et la création de fiches techniques pour la mise en oeuvre conformément aux règles métiers. J'ai également formé plusieurs équipes à la mise en oeuvre des produits selon ces règles directement sur chantier.



J'ai auparavant exercé pendant 5 ans le rôle de concepteur dans le domaine du mobilier d'agencement sur mesure pour professionnels. J'ai participé au développement de produits innovant, évolutifs et fonctionnels. J'ai conçu, installé et fabriqué ou fait fabriquer tout type de mobilier. Pour apporter la polyvalence nécessaire au fonctionnement des PME, j'ai dû acquérir de multiples compétences autant techniques que relationnelles et commerciales.



Mon expérience dans l'industrie me permet d'aborder avec rigueur les projets de construction.



Mes compétences :

Bilan carbone

RT 2012

BBC Effinergie

DPE

Conception fonctionnelle

Ingénierie

DAO

CAO

Design