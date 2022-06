Aurélien POHU

Passionné d'informatique en général, et de Web en particulier, je me suis naturellement orienté vers une formation professionalisante (IUT génie informatique La Rochelle) où j'ai pu acquérir de solides compétences en développement et en gestion de base de données. J'ai pu découvrir une passion pour l'analyse et la formalisation des besoins, étape capitale dans la réalisation de projets. Mon stage de fin d'études, au sein de la société INSECO à La Rochelle (17), m'a permis de confronter ces savoirs au monde de l'entreprise et d'acquérir une première expérience professionnelle, accompagné et suivi par des personnes expérimentées, dans une entreprise dynamique à taille humaine ou le facteur humain sait trouver une place adéquate au coté de celui de l'efficacité et de la considération client.



J'ai souhaité poursuivre et parfaire ces connaissances en ajoutant un degré d'abstraction et de théorie supplémentaire en intégrant une licence informatique puis un master Technologies de l'Internet au sein du département informatique de l'Université de Pau. Mon stage de 6 mois au sein de la société Kapsicum, à Lescar (64), m'a permis de mettre à contribution les compétences acquises en développement et dans les technologies pendant ces 5 années de formation. C'est également pendant ce stage que j'ai pu découvrir et apprécier les contacts clients, la prise d'initiative, l'autonomie et la contribution au démarrage d'une nouvelle entreprise. C'est donc naturellement que j'ai accepté de poursuivre cette expérience au sein de Kapsicum.



Mes compétences :

Gestion de projet

Paiement en ligne

Réseaux sociaux

Référencement naturel

Web analytics. Traffic manager

Webmarketing

Référencement payant

Base de données

Développement web

E-commerce

Microsoft .NET

Web 2.0

Emailing

Web

XHTML

ASP.NET

Mailing

SEO

SEA

Magento

Wordpress

Responsive Design

PHP