Etudiant venant d'obtenir son Brevet de Technicien Supérieur en Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux et passionné par les nouvelles technologies.

Je suis quelqu'un de très dynamique et sérieux dans le travail. Je m'adapte très facilement et n'ai aucun mal à travailler en équipe.



Mes compétences :

Visual Paradigm

UML

MySQL

JQuery Mobile

C

HTML 5

Qt

C++

Java

Visual studio

C#

Linux Server

NetBeans

GNU/Linux