Aurélien TRONCHON

Après plusieurs années sur un poste d'animateur de prévention suite à une école de travailleur social, j'ai exercé la fonction de coordinateur et chargé de projet en Promotion de la Santé.

J'ai alors intégré un master Éducation et Santé Publique dans l'objectif de consolider mes savoirs théoriques et techniques.



Au long de ces 10 ans passés à l'A.C.I.J.A., j'ai acquit une solide expérience de conférencier et de formateur (repérage de la crise suicidaire et Valeurs de la République).



Depuis janvier 2016, j'assume la direction de la structure, gérant 4 services ayant trait à la santé, la citoyenneté et l'orientation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Planning stratégique

Autonomie

Prise de parole

Relations Publiques

Formation