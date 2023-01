Aurore AURORE (CHOISEL)

Ingénieur environnement, de formation initiale pluridisciplinaire eau, déchets, pollution de l'air et des sols, j'ai exercé durant près de 15 ans la fonction d'ingénieur d'étude eaux usées et eau potable en réponse à des marchés publics de conception-construction.

Je suis actuellement responsable du développement et de l'amélioration continue de produits d'assainissement non collectif pour le compte d'un fabricant.

J'aime construire de nouvelles solutions, animer et fédérer des équipes pluridisciplinaires... pour mener à bien les projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Étude de prix

Eau et assainissement

Etude technique

Traitement des eaux

Environnement

Développement durable

Marchés publics