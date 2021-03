Aurore BOUDET MOUFAREK

Compositions parfumantes :

Suivi de projets Home Care, Beauty Care, Fine, Detergence - du développement à la soumission.

Produits cosmétiques finis :

Suivi de développement produit cosmétique.



Spécialisations : Suivi réglementaire du développement de parfum pour soumission client.

Développement de dossiers réglementaires parfums pour parfumerie fine, produits cosmétiques et de détergence.

Réglementation Cosmétique



Maitrise des bases de développement et de présentation des fragrances.

Connaissance des ingrédients de Parfumerie.



Bonnes qualités de communication et d'adaptation.

Bon relationnel - travail dans des environnements multi culturels.

Autonomie, Rigueur.

Responsable, Volontaire.



Anglais courant



Mes compétences :

Gestion de dossiers clients

Étude d'impact

Cahier des Charges

Organisation

Documentation

Affaires Réglementaires

Dossier Technique

Autonomie

Rigueur