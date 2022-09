« Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions*.» A. Gide



Freelance art director, stylist and propmaster based in Nice, Milan and Paris. I aspire to be a source of creativity for my clients and to highlight their products and their projects in the best way possible.



*there are no problems, only solutions.





References:



Mercedes, Nike, BMW, Vodafone, Nintendo, L’Oréal, Riva, Carnet de vol, Rica Lewis, Léo Burnett, Maria Grandiosa, Barrett, 20/20 Europe, Cote magazine…