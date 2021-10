Aurore DEPAERMENTIER

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi je suis dynamique, organisée, ponctuelle et avec le sens des priorités.

J'aime le métier du secrétariat et de la comptabilité.

Je sais que je peux apporter beaucoup à votre entreprise mais vous pouvez m'apporter bien plus.



Mes compétences :

Réalisation des bulletins de salaires, solde de tout compte

Établissement des contrats de travail et des déclarations

Rédaction, traitement et saisie des courriers et courriels

Création de devis, factures, acomptes et avoirs

Gestion d'un budget

Accueil physique et téléphonique

Maîtrise des logiciels de Secrétariat et de compta

Suivi des encaissement

Saisie des pièces comptables Achat/Ventes/Relevé B

Pointage et lettrages des comptes

Réalisation de Solde de tout compte, Certificat de Travail

Relance et suivi des clients

Étude de la concurrence

Conception de plaquettes, calendriers, faire part

Appels d'offres sur marché public et pour l'état

Suivi des fournisseurs