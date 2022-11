Aurore DOUVILLE

Bonjour,

Dotée d'un état d'esprit ouvert, je suis d'un naturel calme. Mon sens de l'analyse et le souci du détail font la différence, lorsque je m'investis dans mon travail. Rigoureuse, avec un sens de l'organisation redoutable, je saurai être un allié dans les challenges qui se présentent.



Sachez que faire appel à mes compétences, c'est s'assurer d'un soutien fiable dans les missions déléguées. A la recherche d'une aventure pérenne, ma curiosité saura pallier à d'éventuelle(s) lacune(s) dans mon parcours professionnel.



J'aime être impliquée et impliquer les autres dans un projet, si besoin est. D'autant plus, lorsqu'il s'agit de défendre des valeurs humaines et éthiques. Ayant le goût de dynamiser une équipe voire un système un peu las voir désuet.

Vous l'aurez compris le challenge ne me fait pas peur! Néanmoins, j'aime être assurée du soutien dans les projets envisagés.



En ce qui concerne mes disponibilités, ma situation géographique se limite aux alentours du Cambrésis- Douaisis- Valenciennois. Car, le temps maximum auquel je me limite est de 30 minutes en voiture. Si le poste à pourvoir est au delà de cette limite, veuillez me contacter en cas d'offre longue durée.



Merci d'avoir pris le temps d'étudier mon profil, n'hésitez pas à me contacter en cas de proposition de poste.