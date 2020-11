Aurore FIEVEZ

Bonjour et bienvenue sur ma page Viadéo!



Passionnée par la nature et particulièrement par la protection de la ressource en eau et par la préservation de la qualité des sols.



Organisée, attentive et motivée par la soif d'acquérir de nouvelles connaissances, je suis capable de m'adapter à tous types de structures.



Possèdant une première expérience dans le domaine des sites et sols pollués ainsi qu'en hydrogéologie, la nouveauté et l'inconnu ne me font pas peur.



Mes compétences :

MapInfo

Adobe Illustrator

R

Surfer

Diagnostic de pollution

Hydrogéologie

Prélèvements d'eaux souterraines

Pack office

Prélèvements d'échantillons de sols

Rédaction de rapport

Sites et sols pollués