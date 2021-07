Aurore GUQUET

Etudiante en ingénierie des matériaux et textiles techniques, je termine mon projet de fin d'étude avant d'obtenir bientôt mon diplôme d'ingénieur.



Je suis formée dans les secteurs de la recherche et du développement, en qualité mais aussi en management/production.



Je suis à la recherche de mon premier emploi, ou d'un VIE. Je souhaite de tout cœur étendre ma carrière à l'international, donc j'assure une hypermobilité, que ce soit en Asie, Amérique du nord et Europe.



Je réalise actuellement mon stage de fin d'étude à Cernay pro en partenariat avec Manufacture Hartmann Euro Tf : en recherche et développement pour textiles techniques : vêtements de protections hospitaliers fonctionnalisés.



Je réalise une gestion totale du projet : de l'élaboration des essais industriels jusqu'à l'analyse, l'interprétation et la présentation des résultats. J'anime également des réunions et manage des équipes de production pour mener mes essais industriels et contrôler l'avancée du projet.



Je remercie d'avance l'attention que vous porterez à mon profil