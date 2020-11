Aurore JANVIER

Vollekindt & Associé - CV agro est un cabinet spécialisé dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire, des produits de grande consommation, de la distribution alimentaire et en amont, de l’industrie et du négoce en agrofournitures.



Notre mission est double, assurer le meilleur recrutement possible et accompagner le futur candidat tout au long de son recrutement.



Le cabinet intervient sur toute la France dans le recrutement et en conseil sur la gestion des ressources humaines. Ces interventions se font à tous les niveaux hiérarchiques.



Pour me contacter : ajanvier@cvagro.fr