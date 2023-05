Aurore PASET

Depuis 1991, Geser-Best, société d'ingénierie prestataire de service, implantée nationalement ( 9 agences) regroupe aujourd'hui 200 ingénieurs et techniciens et accompagne ses clients en France et à l'international sur des projets industriels et tertiaires (énergie, chimie, pétrole, BTP, aéronautique, ferroviaire, informatique) allant de la prestation de service au bureau d'études en passant par la formation et le conseil au recrutement.Nos équipes, qualifiées dans plusieurs domaines d'application nous permettent de répondre au mieux aux besoins de nos clients.



*** En recherche de compétences IT & Aéro



Mes compétences :

Recrutement

Entretiens professionnels

E-sourcing

Gestion de contrats

Gestion des ressources humaines

Accompagnement RH